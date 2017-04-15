Pasqual: "Il gol? Non ho esultato per rispetto dei miei ex tifosi"

A Mediase Premium, nel post gara, parla Manuel Pasqual: "Io sono un professionista serio. Una vendetta sportiva? Personalmente no. Al gol non ho esultato per rispetto dei miei ex tifosi, che mi hanno...

A cura di Redazione Labaroviola 15 aprile 2017 17:09

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