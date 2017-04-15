Pasqual: "Il gol? Non ho esultato per rispetto dei miei ex tifosi"
A Mediase Premium, nel post gara, parla Manuel Pasqual: "Io sono un professionista serio. Una vendetta sportiva? Personalmente no. Al gol non ho esultato per rispetto dei miei ex tifosi, che mi hanno...
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2017 17:09
A Mediase Premium, nel post gara, parla Manuel Pasqual: "Io sono un professionista serio. Una vendetta sportiva? Personalmente no. Al gol non ho esultato per rispetto dei miei ex tifosi, che mi hanno dato tanto e continuano a farlo. Ci tengo a dedicarlo a mia moglie e ai miei figli. Questi sono tre punti che possono essere decisivi per la salvezza".