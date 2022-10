Corriere Fiorentino, 7 gol in 8 gare: media di 0,88 reti a gara come chi lotta per non retrocedere

Pochi tiri davvero pericolosi, nessun calciatore che abbia segnato più di una volta, un giocatore decisivo come Gonzalez non sta bene. L’emergenza gol della Fiorentina sta assumendo le sembianze di una maledizione. A Bergamo italiano ne ha provate tutte eppure la squadra non è riuscita a sbloccarsi e allora le reti segnate sono rimaste 7 in 8 gare di Serie A, media di una partita 0,88, una media simile a chi lotta per non retrocedere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, TERRACCIANO: “ABBIAMO TENUTO IN MANO LA PARTITA, DISPIACE NON AVER RACCOLTO PUNTI. BISOGNA DARE DI PIÙ”