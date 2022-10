Terracciano: “Abbiamo tenuto in mano la partita, dispiace non aver raccolto punti. Bisogna dare di più”

Intervenuto in Mixed Zone al termine della sfida contro l’Atalanta, il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, ha così parlato della sconfitta dei viola per mano degli uomini di Gasperini: “Dispiace, è stata una partita che, non dico abbiamo dominato, ma abbiamo sempre avuto la manovra noi. Con una prestazione del genere dovevamo riuscire a portare punti a Firenze. Quando perdi vuol dire che devi dare qualcosa in più. Dobbiamo insistere sui concetti che stiamo portando avanti perché ci porteranno lontano”.

Poi ha concluso il suo intervento parlando dei suoi interventi durante l’arco della partita: “Sono lì per quello, è più il dispiacere per una partita persa così che il discorso di aver aiutato la squadra. Quella è la base. Ora la testa deve andare alla trasferta in Scozia, perché è praticamente una partita da dentro o fuori, dobbiamo andare lì per vincere e se metteremo lo stesso atteggiamento di stasera potremo fare un’ottima prestazione anche lì”.