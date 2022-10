Gasperini accusa: “Fuori dall’Europa perchè alla Fiorentina hanno regalato 3 gol su 5 contro di noi”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta contro la Fiorentina, le sue parole:

“La squadra voleva vincere, volevamo vincere, ho visto un qualcosa che spesso ci è mancato in casa, nel finale potevamo chiudere la partita. Non ci aspettavamo di essere al primo posto, nel primo tempo potevamo andare già in vantaggio. Zapata difficilmente sarà pronto per Udine. Vincere questo tipo di partite fa crescere i giovani nel modo giusto. Orgoglioso del dato che ci attesta come miglior difesa del campionato. Abbiamo sciupato alcune occasioni clamorose e nel finale abbiamo rischiato di non vincere. Oggi Sportiello non ha fatto interventi di rilievo

Loro hanno avuto possesso ma noi abbiamo controllato il risultato. Adesso viviamo alla giornata, non ci aspettavamo di essere più in alto, il mio obiettivo è quello di fare il record di punti dell’Atalanta. Abbiamo giocato senza quattro pezzi da novanta della difesa come Palomino, Djmsiti, Demiral e oggi si è fatto male Toloi, non abbiamo una rosa ampia.

Nelle prime otto partite di campionato l’unica polemica c’è stata a Genova per un episodio a favore nostro. Lo scorso anno contro la Fiorentina ci sono stati due rigori inventati dal Var e la Fiorentina ha segnato con un gol inventato irregolare, cosi abbiamo perso contro la Fiorentina, siamo stati fuori dalle coppe per questo motivo, gli hanno regalato 3 gol su 5 lo scorso anno”

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA