Italiano non ci sta: “Ci manca solo il gol ma non meritavamo di perdere. Nico non sta bene”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la gara persa contro l’Atalanta, queste le sue parole:

“Quel problema che non ci permette di prendere punti in campionato e ciò che avremmo meritato, abbiamo creato occasioni non difficile per non far gol. Abbiamo giocato con un altro spirito rispetto alle altre partite, dobbiamo trovare quella qualità, che ci permette di far gol. Prestazione positiva, la perdiamo ingiustamente dopo essere venuti a Bergamo a creare occasioni da gol e tirando spesso.

Non riusciamo a trovare quella zampata che ha permesso all’Atalanta di vincere, loro hanno avuto un rimpallo ed hanno fatto gol, noi non ci siamo riusciti. Esco da questo stadio con una consapevolezza diversa. Ne verremo fuori, non è possibile, dietro non concediamo come una volta. Nico non stava bene, inutile rischiarlo non era al 100%, speriamo di averlo in una condizione migliore, non gioca una gara vera dal Twente.

Oggi l’abbiamo provate tutte, in alcune partite vedremo qualcosa di inusuale come oggi, l’Atalanta non riusciva a venirne fuori, Jovic poteva segnare, si è mosso, dobbiamo cercare di essere diversi negli ultimi metri.