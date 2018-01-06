Simeone 4 tiri e un gol, Icardi 1 tiro e un gol: sfida in parità, ma le statistiche...

E' finita in parità la sfida personale tra il Cholito Simeone ed Icardi, ieri sera, al Franchi. Stesso numero di reti - una - quelle che sanciscono l'1-1 finale, ma statistiche ben diverse, che testim...

E' finita in parità la sfida personale tra il Cholito Simeone ed Icardi, ieri sera, al Franchi. Stesso numero di reti - una - quelle che sanciscono l'1-1 finale, ma statistiche ben diverse, che testimoniano come il centravanti argentino più giovane abbia necessità di crescere sotto il profilo della cattiveria davanti alla porta. Cholito, infatti, ha avuto bisogno di 4 conclusioni (3 nel primo tempo) per trovare la rete; Icardi, invece, ha fatto un tiro nello specchio in tutta la gara, ed un gol.