Notizie Trotta Fiorentina

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Trotta: "Baroni e Sportiello conoscono bene l'ambiente fiorentino. Ci hanno consigliato..."
07 aprile 2019 16:53
Trotta: "Vittoria importante contro una Fiorentina in forma, era fondamentale muovere la classifica"
30 ottobre 2017 13:27
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