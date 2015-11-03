Notizie Trotta Fiorentina

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Trotta: "Baroni e Sportiello conoscono bene l'ambiente fiorentino. Ci hanno consigliato..."

07 aprile 2019 16:53

Trotta: "Vittoria importante contro una Fiorentina in forma, era fondamentale muovere la classifica"

30 ottobre 2017 13:27

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