Trotta: "Baroni e Sportiello conoscono bene l'ambiente fiorentino. Ci hanno consigliato..."

Queste le parole in zona mista di Marcello Trotta, attaccante del Frosinone: "Sicuramente la vittoria contro il Parma, mentalmente, ci ha sbloccato tanto. Abbiamo dimostrato di essere una grande squad...

Queste le parole in zona mista di Marcello Trotta, attaccante del Frosinone: "Sicuramente la vittoria contro il Parma, mentalmente, ci ha sbloccato tanto. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra che vuole lottare fino alla fine. Oggi abbiamo fatto un grande risultato in un campo molto difficile e ne siamo contenti. Dobbiamo finire dando il meglio di noi stessi. La Fiorentina ha grandi giocatori di qualità ma siamo stati bravi a contenerli. Chiesa lo conosciamo tutti ormai, oggi siamo stati bravi a concedergli pochi spazi. Sicuramente avrà futuro. Baroni e Sportiello conoscono bene l'ambiente fiorentino. Non ci hanno dato grandi consigli perché sappiamo tutti che squadra è la Fiorentina".