Dopo la sfida di oggi contro il Torino, la Fiorentina comincerà a pensare al futuro, in primis all’allenatore. Secondo La Nazione, l’allenatore sarà Mister X, non De Rossi, non Di Francesco, non Giampaolo né Juric. Il nuovo tecnico deve piacere a Commisso, la notizia sul prossimo allenatore la lancerà proprio lui.