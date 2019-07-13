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Il tecnico Sinisa Mihajlovic sta male ed è costretto a lasciare la panchina del Bologna

L'attanatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa annuncerà il suo addio al Bologna. Quindi almeno in questa stagione non sara più alla guida del club a causa di gravissimi problemi di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2019 09:21
Il tecnico Sinisa Mihajlovic sta male ed è costretto a lasciare la panchina del Bologna - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mihajlovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mihajlovic
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L'attanatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa annuncerà il suo addio al Bologna. Quindi almeno in questa stagione non sara più alla guida del club a causa di gravissimi problemi di salute che lo costringeranno a sostenere una terapia d'urto.

Fonte: Gazzetta dello Sport

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