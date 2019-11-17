Allenatore juniores vince 27-0 ma il presidente l'esonera: “L’avversario va rispettato”

Ha dell’incredibile quanto accaduto all’allenatore della Invictasauro, formazione grossetana: oggi, nella partita del campionato Juniores provinciali, ha vinto 27 a 0 contro il Marina. Un risultato ch...

Ha dell’incredibile quanto accaduto all’allenatore della Invictasauro, formazione grossetana: oggi, nella partita del campionato Juniores provinciali, ha vinto 27 a 0 contro il Marina. Un risultato che non è affatto piaciuto al presidente Paolo Brogelli che ha deciso di esonerare il tecnico. Questa è quello che si legge in una nota dell'Invicta:

“Abbiamo appreso con stupore e rammarico il punteggio della partita con la quale la nostra squadra Juniores ha inflitto al Marina calcio 27 reti. I presupposti e i valori con i quali, da una vita, sono nel mondo del calcio giovanile, sono agli antitesi di cose del genere. L’avversario va sempre rispettato ed oggi non è avvenuto. In qualità di presidente mi scuso sinceramente con la società Marina. Comunico che il nostro direttivo ha deciso, unanime, di esonerare il signor Riccini. I nostri tecnici devono avere il compito di allenare e, sopratutto, di educare i ragazzi. Questo oggi non è avvenuto”.

Fonte: alfredopedulla.com