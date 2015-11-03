Notizie Esonerato Fiorentina

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Ufficiale: Liverani è stato esonerato dal Lecce
19 agosto 2020 16:58
Allenatore juniores vince 27-0 ma il presidente l'esonera: “L’avversario va rispettato”
17 novembre 2019 11:48
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