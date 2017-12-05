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Pioli: "Chiesa è sulla strada giusta, alla sua età pochi come lui, dimostra grande qualità..."

Il tecnico Viola Stefano Pioli ha parlato brevemente ai microfoni di Sky Sport di Federico Chiesa. Il figlio d'arte sta vivendo un buon momento e l'allenatore commenta così: "Sta dimostrando grande qu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2017 17:02
Pioli: "Chiesa è sulla strada giusta, alla sua età pochi come lui, dimostra grande qualità..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Il tecnico Viola Stefano Pioli ha parlato brevemente ai microfoni di Sky Sport di Federico Chiesa. Il figlio d'arte sta vivendo un buon momento e l'allenatore commenta così: "Sta dimostrando grande qualità, grande capacità. Non sono tanti i giocatori che a 20 anni riescono a fare quello che fa lui in campo, nelle scelte di gioco eccetera. È molto attento e umile che sa di dover migliorare ancora ma è sulla strada giusta".

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