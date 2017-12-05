Pioli: "Chiesa è sulla strada giusta, alla sua età pochi come lui, dimostra grande qualità..."

Il tecnico Viola Stefano Pioli ha parlato brevemente ai microfoni di Sky Sport di Federico Chiesa. Il figlio d'arte sta vivendo un buon momento e l'allenatore commenta così: "Sta dimostrando grande qu...

A cura di Redazione Labaroviola 05 dicembre 2017 17:02

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa

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