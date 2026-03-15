15 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:05

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“La spedizione dei 100”: trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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“La spedizione dei 100”: trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105

Redazione

15 Marzo · 22:29

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 22:29

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Nonostante la parziale apertura concessa ai tifosi viola in vista della delicata sfida salvezza di Cremona il seguito sarà molto limitato

Domani sera allo stadio Zini di Cremona andrà in scena una delicata sfida salvezza tra Cremonese e Fiorentina. Si è conclusa la prevendita dei biglietti per il match valido per la 29ª giornata di Serie A Enilive 2025-26, in programma lunedì 16 marzo alle ore 20.45. Nonostante la possibilità concessa ai tifosi della Fiorentina residenti fuori dalla provincia di Firenze di seguire la squadra in trasferta, la risposta è stata alla fine piuttosto limitata: saranno infatti appena 105 i sostenitori della Fiorentina presenti nel settore dedicato.

A comunicarlo è stata la stessa società grigiorossa al termine della fase di vendita dei tagliandi:
“Al termine della prevendita dei biglietti di Cremonese-Fiorentina, sfida valida per la 29a giornata di Serie A Enilive 2025-26 in programma lunedì 16 marzo alle 20.45, US Cremonese comunica che i tagliandi venduti sono 2.499 di cui 105 ospiti. Il totale provvisorio, comprensivo degli 8.208 abbonati grigiorossi, è di 10.707 spettatori.”

Un colpo d’occhio discreto per la capienza dello stadio grigiorosso per una partita che può avere un peso importante nella corsa alla salvezza, ma con una rappresentanza viola ridotta, quasi una simbolica “spedizione dei 100”.

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