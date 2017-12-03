La probabile formazione di Iachini: Sassuolo speculare alla Fiorentina, 4-3-3 con Matri favorito su Falcinelli...

Sassuolo e Fiorentina si affronteranno questo pomeriggio al Franchi e Beppe Iachini, neo tecnico neroverde, punta a smuovere la classifica per trascinare i suoi fuori dalla zona calda. Per farlo si sc...

Sassuolo e Fiorentina si affronteranno questo pomeriggio al Franchi e Beppe Iachini, neo tecnico neroverde, punta a smuovere la classifica per trascinare i suoi fuori dalla zona calda. Per farlo si schiererà a specchio rispetto ai Viola, ed il 4-3-3 sarà composto dal solito Consigli fra i pali, Acerbi e Cannavaro saranno i centrali, Gazzola preferito a Lirola sulla destra, mentre a sinistra ci sarà Peluso. Linea mediana a tre composta da Magnanelli, Missiroli e Mazzitelli, quest'ultimo preferito a Sensi che sarà in panchina. Tridente d'attacco con Berardi sulla destra, Politano sulla sinistra e Matri centravanti e favorito su Falcinelli...

SASSUOLO (4-3-3):

Consigli, Gazzola, Acerbi, Cannavaro, Peluso, Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Berardi, Matri, Politano.