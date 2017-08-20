Inter-Fiorentina, saranno un migliaio i tifosi Viola presenti al Meazza di Milano
Bentornata Fiorentina! La nuova Viola di Stefano Pioli spinge circa mille tifosi a raggiungere Milano per la prima della stagione. Fiorentina-Inter avrà dunque una grande cornice di pubblico, con circ...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 14:18
Bentornata Fiorentina! La nuova Viola di Stefano Pioli spinge circa mille tifosi a raggiungere Milano per la prima della stagione. Fiorentina-Inter avrà dunque una grande cornice di pubblico, con circa 50mila spettatori. Lo riporta La Repubblica...