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Inter-Fiorentina, saranno un migliaio i tifosi Viola presenti al Meazza di Milano

Bentornata Fiorentina! La nuova Viola di Stefano Pioli spinge circa mille tifosi a raggiungere Milano per la prima della stagione. Fiorentina-Inter avrà dunque una grande cornice di pubblico, con circ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 14:18
Inter-Fiorentina, saranno un migliaio i tifosi Viola presenti al Meazza di Milano -
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Bentornata Fiorentina! La nuova Viola di Stefano Pioli spinge circa mille tifosi a raggiungere Milano per la prima della stagione. Fiorentina-Inter avrà dunque una grande cornice di pubblico, con circa 50mila spettatori. Lo riporta La Repubblica...

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