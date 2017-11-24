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Fiorentina in maglia verde domenica all'Olimpico, l'esordio della divisa non è fu dei migliori...

Dopo l'esordio non particolarmente fortunato nella trasferta del Bentegodi contro il Chievo, la maglia verde in onore del quartiere di San Giovanni, sarà indossata nuovamente nella sfida di domenica c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2017 11:18
Fiorentina in maglia verde domenica all'Olimpico, l'esordio della divisa non è fu dei migliori... - Simeone
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Dopo l'esordio non particolarmente fortunato nella trasferta del Bentegodi contro il Chievo, la maglia verde in onore del quartiere di San Giovanni, sarà indossata nuovamente nella sfida di domenica contro la Lazio. Torna quindi la 'rotazione' delle divise relative ai Quattro Quartieri, dato che a Ferrara è stata utilizzata la classica maglia viola. A riferirlo è il Corriere dello Sport...

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