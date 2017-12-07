Sky Sport, il Crotone ha scelto il successore di Nicola, sarà Zenga il nuovo allenatore calabrese
Né Nesta, né Colontuono, né De Biasi. Il successore di Nicola sulla panchina del Crotone sarà Walter Zenga. I contatti tra il tecnico e il club calabrese si erano fatti intensi nelle ultime ore, tanto...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2017 20:34
Né Nesta, né Colontuono, né De Biasi. Il successore di Nicola sulla panchina del Crotone sarà Walter Zenga. I contatti tra il tecnico e il club calabrese si erano fatti intensi nelle ultime ore, tanto da raggiungere in breve tempo ad un accordo: l'Uomo Ragno firmerà un contratto fino a giugno 2018. A riferirlo è Sky Sport.