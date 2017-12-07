Sky Sport, il Crotone ha scelto il successore di Nicola, sarà Zenga il nuovo allenatore calabrese

Né Nesta, né Colontuono, né De Biasi. Il successore di Nicola sulla panchina del Crotone sarà Walter Zenga. I contatti tra il tecnico e il club calabrese si erano fatti intensi nelle ultime ore, tanto...

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2017 20:34

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