Zenga: "Fiorentina brava a concretizzare, ci tenevamo a omaggiare Astori"

termine della partita il tecnico del Crotone Walter Zenga ha parlato nel mixed zone. Queste le sue parole: “Non fa parte della nostra mentalità iniziare così le partite..

Al termine della partita il tecnico del Crotone Walter Zenga ha parlato nel mixed zone. Queste le sue parole: “Non fa parte della nostra mentalità iniziare così le partite, abbiamo perso molti palloni in uscita più per demerito nostro che per meriti della Fiorentina. Abbiamo avuto 10’ di pazzia a metà del primo tempo dove abbiamo preso tanti cartellini gialli, peró abbiamo giocato un buon calcio. La Fiorentina non ha avuto tante palle gol ma ha concretizzato quelle che ha avuto, noi non ci siamo riusciti. Quando stavamo cambiando qualcosa in attacco per provare a far qualcosa di diverso, è arrivato il secondo giallo molto fiscale a Capuano. È normale che tutti i difensori del mondo in quel momento avrebbero fatto fallo. Astori? Quello che è avvenuto non tocca certo l’aspetto tecnico di una squadra, ma i rapporti che ci sono giornalmente tra i giocatori. Prima della partita abbiamo fermato il pullman davanti alla stadio per rendere omaggio a una persona che ha lasciato tanto”.