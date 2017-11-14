Zenga: "Bernardeschi? Non capisco il suo ragionamento per andare alla Juventus. Alla Fiorentina.."

L'ex giocatore dell'Inter e attuale commentatore Rai Walter Zenga, ha detto la sua su Federico Bernardeschi, autore di una partita opaca contro la Svezia

L'ex giocatore dell'Inter e attuale commentatore Rai Walter Zenga, ha detto la sua su Federico Bernardeschi, autore di una partita opaca contro la Svezia: "Io capisco l’ambizione e la voglia di vincere in una squadra come la Juventus, ma sta di fatto che lì ha poco spazio e stasera lo si è visto. Nell’anno del Mondiale era meglio su rimaneva alla Fiorentina, dove poteva giocare con continuità e dimostrare tutto il suo valore.”