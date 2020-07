Zenga: “Siamo stati un po’ sfortunati, vorrei rivedere il gol annullato a Simeone”

Sul portale tuttomercatoweb, troviamo le dichiarazioni di Walter Zenga, mister del Cagliari, dopo il pareggio con la Fiorentina: “Direi che sull’occasione di Nandez è stato molto bravo Dragowski. Vorrei rivedere anche il gol annullato a Simeone (sorride, ndr)… Con lui siamo un po’ sfortunati. Prima domenica scorsa, ora questo che mi dicono ancora non sanno se sia fuorigioco. Speriamo di aver chiuso con questo, mi dispiace per Giovanni ma prendiamoci questo punto e andiamo a casa”.

Il risultato è giusto?

“Sì, senza nulla togliere a nessuno. Abbiamo fatto quello che potevamo, i due portieri sono stati bravi. Giocando così spesso dobbiamo accettare anche prestazioni non di altissimo livello. Questo vale per tutti”.

Che dire su Ribery?

“Avevo già fatto notare in conferenza che era andato a recuperarsi palla da 60 metri indietro per poi fare la giocata. Non ha età, i grandi campioni non ce l’hanno”.

Cragno che margini ha?

“Finalmente Alessio è tornato sui suoi livelli. Ce l’ho e lo faccio giocare, se poi para bene anche meglio”.

Oggi è stata una battaglia?

“Se pensi a Nandez e Mattiello esterni, Lykogiannis nei tre dietro o Birsa davanti alla difesa, sì, è una squadra da battaglia… In emergenza devi trovare soluzioni, non abbatterti e andare avanti sulla tua strada”.

Come le è sembrato Birsa da play basso?

“A me è piaciuto”,

Come vede il calcio della ripartenza? E si vede in panchina a Cagliari nel futuro?

“Ovvio, giocare vuol dire tornare alla normalità. Anche senza pubblico e persone dentro lo stadio, significa che tutti tornano a fare quello che facevano prima. L’anno prossimo è nelle mani mie, del Cagliari e del destino. Se lavori con passione e criterio, meritando di rimanere, è giusto così, sennò cambieranno”.

Come le è sembrata la parata di Dragowski su Nandez a tu per tu?

“Non ha aspettato, coprendo bene. Io che sono stato portiere vi dico che ha fatto una grandissima parata”.