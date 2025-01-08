La Fiorentina è interessata a Woyo Coulibaly del Parma. L'operazione di mercato è legata alla partenza di Kayode

Il mercato di gennaio spesso offre opportunità interessanti per le società e in questa sessione potrebbero concretizzarsi diversi affari tra le squadre del nostro campionato, tra cui la Fiorentina: il...

Il mercato di gennaio spesso offre opportunità interessanti per le società e in questa sessione potrebbero concretizzarsi diversi affari tra le squadre del nostro campionato, tra cui la Fiorentina: il terzino Coulibaly, attualmente in forza al Parma, potrebbe trasferirsi a Firenze per diventare una valida alternativa a Dodo sulla fascia destra.

Coulibaly rappresenta un profilo gradito al tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino soprattutto per la sua duttilità tattica, ma il Parma potrebbe non cedere facilmente il calciatore. Pecchia lo ha utilizzato spesso in questa stagione, con risultati altalenanti (un assist, ma anche un’espulsione in stagione).

Il primo tassello da sistemare per mandare l’affare in porto è la partenza di Michael Kayode: il terzino classe 2004, che nella scorsa stagione ha messo in mostra le proprie doti anche grazie a l’infortunio grave accorso

Il primo tassello da sistemare per mandare l’affare in porto è la partenza di Michael Kayode: il terzino classe 2004, che nella scorsa stagione ha messo in mostra le proprie doti anche per l’infortunio grave occorso a Dodò, tuttavia durante questa stagione Palladino lo sta utilizzando poco e gradirebbe andare altrove per trovare più spazio e proseguire la propria ascesa. Nei prossimi giorni l’effetto-domino potrebbe diventare realtà. A riportarlo è Europacalcio.it

https://www.labaroviola.com/marinakis-la-rete-di-el-kaabi-in-finale-e-stata-una-liberazione-milenkovic-lo-abbiamo-voluto-fortemente-nel-nottingham/283893/