Marinakis: "La rete di El Kaabi in finale è stata una liberazione. Milenkovic lo abbiamo voluto fortemente nel Nottingham"

Evangelos Marinakis proprietario sia dell'Olympiakos che del Nottingham Forest, si racconta al La Gazzetta dello Sport. Il club greco viene dalla vittoria in Conference League, purtroppo proprio contr...

Evangelos Marinakis proprietario sia dell'Olympiakos che del Nottingham Forest, si racconta al La Gazzetta dello Sport. Il club greco viene dalla vittoria in Conference League, purtroppo proprio contro la Fiorentina, e dal successo nella Youth League, l'equivalente della Champions League giovanile. Non solo, è attualmente in testa alla classifica in Grecia, mentre il Nottingham Forest è clamorosamente secondo in Premier League.

“La rete di El Kaabi nei supplementari è stata una liberazione sulla finale di Conference, evitandoci la sofferenza dei rigori. Già avevo sofferto abbastanza ad inizio partita, quando Milenkovic aveva segnato l'1-0, annullato per fuorigioco”.

Già, Milenkovic, giocatore che è stato preso proprio dal Nottingham Forest, la scorsa estate: “Lo seguivamo da tempo ed è stato davvero un ottimo affare (12 milioni più bonus) perché sta giocando veramente alla grande”.

https://www.labaroviola.com/dal-brasile-botafogo-apre-alla-cessione-di-luiz-henrique-scegliera-il-calciatore-tra-la-premier-e-litalia/283885/