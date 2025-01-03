Corriere dello Sport: “Kayode al Parma e Coulibaly alla Fiorentina? Quest’ultimo verrà ceduto solo a titolo definitivo”
Sirene dalla Premier ma non solo per Kayode
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2025 09:39
Sull'altro lato del campo, Michael Kayode valuta il suo futuro, con interesse da parte di Brentford, Brighton e Parma. Quest'ultima ipotesi potrebbe includere uno scambio con Woyo Coulibaly, ma il giocatore, in scadenza di contratto, sarà ceduto solo definitivamente. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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