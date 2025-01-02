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Corriere Fiorentino: “Kayode al Parma? La Fiorentina pensa a Coulibaly come possibile contropartita”

Ieri Kayode ha giocato solo uno spezzone di gara

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2025 10:06
Corriere Fiorentino: “Kayode al Parma? La Fiorentina pensa a Coulibaly come possibile contropartita” -
Rassegna Stampa
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Michael Kayode resta in bilico fra permanenza e addio. La certezza è che sarà un gennaio movimentato per il terzino Under 21, che ha diversi occhi addosso. Sul laterale ci sarebbero gli occhi di un paio di club: oltre al Parma ci sarebbero anche gli inglesi del Brentford. 

Da sottolineare proprio il possibile asse con il Parma: in caso di addio di Kayode, la Fiorentina potrebbe interessarsi a Coulibaly, una possibile contropartita da inserire nell'affare. Ieri Kayode ha giocato soltanto una parte della partitella, un possibile segno di una partenza vicina. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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