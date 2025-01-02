Corriere Fiorentino: “Kayode al Parma? La Fiorentina pensa a Coulibaly come possibile contropartita”

Ieri Kayode ha giocato solo uno spezzone di gara

Michael Kayode resta in bilico fra permanenza e addio. La certezza è che sarà un gennaio movimentato per il terzino Under 21, che ha diversi occhi addosso. Sul laterale ci sarebbero gli occhi di un paio di club: oltre al Parma ci sarebbero anche gli inglesi del Brentford.

Da sottolineare proprio il possibile asse con il Parma: in caso di addio di Kayode, la Fiorentina potrebbe interessarsi a Coulibaly, una possibile contropartita da inserire nell'affare. Ieri Kayode ha giocato soltanto una parte della partitella, un possibile segno di una partenza vicina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-folorunsho-fiorentina-ce-laccordo-totale-arrivera-in-prestito-con-diritto-di-riscatto-a-9-milioni/283022/