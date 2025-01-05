Nazione: "Uno tra Kayode e Parisi lascerà la Fiorentina. Ai viola piace Coulibaly del Parma"
Il piano della Fiorentina è lasciar partire uno dei due
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2025 10:16
Intanto in difesa, c'è da trovare una soluzione su Fabiano Parisi e Michael Kayode. Uno di loro partirà, non entrambi. Questo sembra essere il piano della Fiorentina. Il Como aspetta l'ex Empoli, mentre il Brentford continua il pressing sull'ex Juventus. Alla Fiorentina continua a piacere Coulibaly del Parma. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/repubblica-moreno-che-errore-prestazione-a-due-facce-la-fiorentina-tratta-per-pablo-mari/283477/