Gazzetta: “Pablo Marì non rinnova, c'è Palladino. Piace Coulibaly del Parma"
Pablo Marì non risponde al rinnovo con il Monza
Movimenti in difesa per la Fiorentina di Palladino. La dirigenza viola sta lavorando per rinforzare il reparto arretrato della squadra allenatore dall'ex allenatore del Monza. E proprio di un suo ex giocatore si parlerà in questi giorni.
Infatti Pablo Marì, difensore centrale, piace molto alla Fiorentina. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Monza che da giorni sta trattando il prolungamento del contratto, senza mai ricevere risposta positiva. Palladino lo rivorrebbe con sé. Per la corsia di destra invece, continua a piacere Coulibaly del Parma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-parisi-vuole-giocare-di-piu-milan-e-como-interessati-la-fiorentina-chiede-10-milioni/282827/