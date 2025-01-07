Di Marzio: "Se parte Kayode la Fiorentina a destra punta su Coulibaly"
Secondo l'esperto di calciomercato alla possibile cessione di Kayode la Fiorentina potrebbe rispondere con il terzino francese del Parma
La Fiorentina pensa al terzino del Parma in caso di partenza di Kayode
La Fiorentina si guarda intorno in caso di uscita di Michael Kayode.
Il terzino classe 2004 sta trovando poco spazio in campionato, con Palladino che gli preferisce Dodo come titolare.
In caso di partenza del terzino, i viola hanno già un idea per sostituirlo, andando a pescare in Serie A.
Si tratta di Woyo Coulibaly, terzino destro classe ’99 del Parma.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
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