Oggi Davide Astori avrebbe compiuto 38 anni, il suo ricordo è straordinariamente vivo

Il difensore viola tragicamente scomparso il 4 Marzo 2018 oggi avrebbe compiuto 38 anni. Tutte le squadre dove ha militato lo hanno ricordato

Oggi, 7 gennaio 2025, Davide Astori avrebbe compiuto 38 anni. Il suo ricordo è indelebile e a distanza di quasi 7 anni dalla sua scompasa, nessuno lo ha dimenticato. Il mondo del calcio si è stretto, unito, una morte sconvolgente arrivata improvvisamente in piena notte in un hotel a Udine. Davide, insieme ai suoi compagni della Fiorentina, si trovava nel capoluogo friulano per affrontare l'Udinese in un match di campionato. Un ragazzo sempre sorridente, con un atteggiamento in campo mai fuore le righe. Lo testimoniano quelli che sono stati i suoi compagni, allenatori e anche gli avversari.

È morto a nemmeno 31 anni, troppo presto, nel sonno, il 4 marzo 2018. La causa è stata un arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare. La sua patologia non è mai stata rilevata in precedenza. Come detto, il ricordo di Astori è ancora decisamente vivo. Oggi, nel giorno di quello che sarebbe dovuto essere il suo 38esimo compleanno non sono mancati messaggi e omaggi al suo nome. Il capitano con la maglia numero 13, proprio quel tredici è il minuto che in ogni gara che si gioca al Franchi di Firenze fa emozionare tutti.

Il nome di Davide Astori è legato in maniera indissolubile a tre club italiani: Cagliari, Roma e Fiorentina. Il difensore con il Cagliari è riuscito a mettersi in mostra: ha indossato la maglia rossoblu dal 2008 al 2014 diventando un vero pilastro. Da qui, poi, sono arrivate anche le prime presenze con la maglia della nazionale italiana.

«Davide sempre con noi» recita il post della società sarda che ha voluto ricordare in maniera toccante Astori.Nell'estate del 2014 Astori lascia Cagliari per approdare in una formazione di alta classifica come la Roma. Con i giallorossi il difensore raccoglie 24 presenze nella stagione 2014-2015, riuscendo a mettere a segno anche un gol decisivo nella trasferta di Udine vinta per 0-1 dai capitolini.

Anche la Roma ha omaggiato Astori nel giorno del suo compleanno. In una sola stagione il difensore è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi che hanno colto da subito la sua dedizione per la maglia.

L'ultima squadra di Davide Astori, la Fiorentina. 91 presenze e 3 gol, dal 2015 al 2018, fino alla sua morte. Il numero 13 era il capitano della formazione Viola, un punto di riferimento per i compagni e i tifosi. In ogni partita che la Fiorentina gioca in casa, al minuto 13, tutto si ferma. I tifosi omaggiano calorosamente il loro capitano, ricordandolo con amore. Al Franchi, in quel minuto, si vivono delle emozioni da far rabbrividire.

Lo riporta leggo.it

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https://www.labaroviola.com/bucciantini-ingiusto-criticare-palladino-la-squadra-era-in-calo-e-bisognava-provare-qualcosa-di-nuovo/283814/