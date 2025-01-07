Bucciantini: "Ingiusto criticare Palladino, la squadra era in calo e bisognava provare qualcosa di nuovo"

Secondo Bucciantini non è discussione il tentativo apprezzabile del tecnico di dare una sterzata tattica, quanto la scelta degli uomini

Il tifoso viola e opinionista Marco Bucciantini, intervenuto su Radio Bruno, ha commentato l’ultima partita della Fiorentina contro il Napoli, analizzandone i punti chiave. Secondo Bucciantini, la gara ha sorpreso molti osservatori, con un risultato che ha influenzato le opinioni sui tentativi di Palladino di modificare l'andamento della squadra. Ha sottolineato come nei secondi tempi la Fiorentina mostrasse un calo, rendendo necessaria una svolta tattica richiesta da tutti. Sebbene si possano discutere le scelte sui singoli giocatori, l'intenzione di provare qualcosa di diverso non può essere criticata.

Bucciantini ha poi evidenziato che, nonostante l’assenza di Bove e la stanchezza accumulata, Palladino ha cercato di mantenere tre giocatori d’attacco, una mossa che secondo lui si è rivelata rischiosa, ma motivata dalla volontà di non rinunciare a Beltran e Sottil. La Fiorentina ha però commesso due autogol in senso lato, pur non essendo in maggiore difficoltà rispetto ad altre partite, come ad esempio quella contro il Torino. Il Napoli, descritto come la squadra più solida del campionato, ha sfruttato al massimo un episodio decisivo: il gol straordinario di un attaccante tra i migliori d’Europa nel suo ruolo.

Infine, Bucciantini ha difeso alcune scelte tattiche di Palladino, come quella di schierare Parisi per contenere Conceição, ritenendo che fosse più adatto rispetto a Gosens per duellare con Neres.

Marco Bucciantini, parlando della difesa viola, ha sottolineato alcune difficoltà, in particolare quelle di Pongracic, che sembra soffrire nella difesa a tre. Per quanto riguarda i giovani, Comuzzo ha impressionato positivamente con due grandi prestazioni contro attaccanti di calibro come Vlahovic e Lukaku. Bucciantini lo considera una sorta di "acquisto interno", un titolare cresciuto in casa, sottolineando che è normale che passi attraverso errori per maturare. Anche in situazioni difficili, il giovane ha spesso fatto la scelta giusta, pur commettendo errori tecnici occasionali.

Folorunsho, invece, secondo Bucciantini, è una risorsa preziosa. La sua collocazione in campo dipenderà dalle scelte di Palladino, ma potrebbe sostituire uno tra Sottil e Beltran nello schema recente, oppure prendere il posto di Bove nella vecchia configurazione tattica. L'opinionista ha poi riflettuto sul profondo rinnovamento della Fiorentina: dalla finale e dai 60 punti dello scorso anno è rimasto titolare solo Dodô, con una squadra quasi completamente rinnovata e un nuovo allenatore. Questo cambiamento radicale comporta inevitabilmente alti e bassi.

Per Bucciantini, l’obiettivo ora è un mercato di qualità che permetta di puntare alla Champions. Sottolinea che crocifiggere Palladino per i tentativi di cambiamento a Napoli è ingiusto, dato il contesto di trasformazione e gli sforzi per trovare nuove soluzioni.

Un'altra priorità per la Fiorentina, secondo Bucciantini, è ritrovare Gudmundsson, il cui contributo in gol è stato determinante in passato. Kean ha segnato 15 reti, ma la squadra deve colmare la mancanza dei gol dell’islandese, che al momento pesa molto.

Romano: “Luiz Henrique è il sogno della Fiorentina per questo calciomercato invernale”

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