Romano: "Luiz Henrique è il sogno della Fiorentina per questo calciomercato invernale"
Piovono conferme sull'interesse della Fiorentina nei confronti della stella del Botafogo
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 22:24
Conferme importanti sul concreto interesse della Fiorentina nei confronti di Luiz Henrique del Botafogo. Come riportato anche dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, infatti, l'esterno brasiliano resta il sogno di questa sessione di calciomercato della Fiorentina.
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