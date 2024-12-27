Gazzetta: “La Fiorentina vuole Coulibaly del Parma indipendentemente dall’addio o meno di Kayode”
La Fiorentina ha messo nel mirino Coulibaly
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2024 09:27
Nel mentre, la Fiorentina deve risolvere la questione Biraghi. Rapporto logoro con Palladino, con la società viola che sta cercando una soluzione. Non solo in uscita, ma anche in entrata. Infatti, la dirigenza viola avrebbe messo nel mirino Woyo Coulibaly del Parma. L'operazione non sembra essere legata a un possibile addio di Kayode. L'affare si potrebbe concretizzare a prescindere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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