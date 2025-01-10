Di Marzio: "Kayode sempre più vicino al Parma. Coulibaly può finire alla Fiorentina"

Fiorentina al lavoro sia in entrata che in uscita

Dopo aver accolto Valentini e in attesa di Folorunsho, la Fiorentina lavora sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le cessioni, Michael Kayode è molto vicino al Parma. Bloccato da Dodo in questa prima metà di stagione, in Emilia il terzino destro avrebbe la possibilità di giocare con più continuità. Allo stesso tempo, Woyo Coulibaly potrebbe compiere il percorso inverso: i due club sono al lavoro per trovare la soluzione giusta. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

https://www.labaroviola.com/da-bologna-scrivono-bologna-pazza-idea-cabral-piace-a-sartori-e-ritroverebbe-italiano/284072/