Cm.com, Italiano ha chiesto alla società viola di prendere Maggiore dallo Spezia a fine anno
Giulio Maggiore era uno dei pupilli di Italiano quando era allo Spezia, potrebbe essere un nome buono per la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2022 19:31
La Fiorentina è pronta a regalare un altro mercato importante a Vincenzo Italiano e il primo nome chiesto dall'allenatore alla dirigenza viola è quello di Giulio Maggiore, centrocampista cresciuto con lo Spezia e esploso proprio con Italiano in panchina. Lo riporta Calciomercato.com
https://www.labaroviola.com/cabral-sono-calmo-so-che-arrivera-il-mio-momento-e-lo-sfruttero-saro-molto-felice-firenze/169506/