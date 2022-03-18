Cm.com, Italiano ha chiesto alla società viola di prendere Maggiore dallo Spezia a fine anno

Giulio Maggiore era uno dei pupilli di Italiano quando era allo Spezia, potrebbe essere un nome buono per la Fiorentina

La Fiorentina è pronta a regalare un altro mercato importante a Vincenzo Italiano e il primo nome chiesto dall'allenatore alla dirigenza viola è quello di Giulio Maggiore, centrocampista cresciuto con lo Spezia e esploso proprio con Italiano in panchina. Lo riporta Calciomercato.com

LE PAROLE DI CABRAL

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