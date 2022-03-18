Cabral: "Sono calmo, so che arriverà il mio momento e lo sfrutterò. Sarò molto felice a Firenze"

Arthur Cabral ha toccato quota 200 presenze nei professionisti. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lancel per parlare della sua nuova avventura alla Fiorentina

Arthur Cabral ha toccato quota duecento partite tra i professioni con la gara contro il Bologna. L'attaccante della Fiorentina ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lancel per parlare della sua nuova avventura a Firenze. Ecco le sue parole:

"Sono molto felice per aver raggiunto le 200 presenze nei professionisti: è molto importante per me. So che avrei potute farne di più in carriera, ma è comunque un motivo per festeggiare considerando dove sono e la mia età. Sono molto felice del mio momento ma è solo l'inizio"

FIORENTINA "Ho iniziato il mio percorso alla Fiorentina ed ho già potuto aiutare la squadra con un gol, ma come dicevo prima è solo un inizio. Rispetto molto il momento che stanno attraversando i miei compagni di squadra e so che quando arriverà la mia occasione ne approfitterò. Sono molto calmo, so che arriverà il mio momento. L'inizio in viola è stato molto positivo, mi hanno accolto tutti bene. Dai compagni di squadra, allo staff tecnico, fino ai dipendenti del club e, soprattutto, i tifosi. Sono sicuro che sarà molto felice qui".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/italiano-carica-dobbiamo-giocare-come-contro-la-juventus-bonaventura-e-amrabat-non-ci-saranno/169462/