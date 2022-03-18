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Cabral: "Sono calmo, so che arriverà il mio momento e lo sfrutterò. Sarò molto felice a Firenze"

Arthur Cabral ha toccato quota 200 presenze nei professionisti. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lancel per parlare della sua nuova avventura alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2022 18:19
Cabral: "Sono calmo, so che arriverà il mio momento e lo sfrutterò. Sarò molto felice a Firenze" - Arthur Cabral
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Arthur Cabral ha toccato quota duecento partite tra i professioni con la gara contro il Bologna. L'attaccante della Fiorentina ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lancel per parlare della sua nuova avventura a Firenze. Ecco le sue parole:

"Sono molto felice per aver raggiunto le 200 presenze nei professionisti: è molto importante per me. So che avrei potute farne di più in carriera, ma è comunque un motivo per festeggiare considerando dove sono e la mia età. Sono molto felice del mio momento ma è solo l'inizio"

FIORENTINA "Ho iniziato il mio percorso alla Fiorentina ed ho già potuto aiutare la squadra con un gol, ma come dicevo prima è solo un inizio. Rispetto molto il momento che stanno attraversando i miei compagni di squadra e so che quando arriverà la mia occasione ne approfitterò. Sono molto calmo, so che arriverà il mio momento. L'inizio in viola è stato molto positivo, mi hanno accolto tutti bene. Dai compagni di squadra, allo staff tecnico, fino ai dipendenti del club e, soprattutto, i tifosi. Sono sicuro che sarà molto felice qui".

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