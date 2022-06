Tuttosport, Torino in pole per Maggiore: la Fiorentina proverà un altro sgambetto?

Maggiore aveva chiesto un adeguamento per una stagione per poi decidere con calma cosa fare. Richiesta respinta. E così, tra uno sgarbo e l’altro, il giocatore è sul mercato. Piace alla Fiorentina e i viola dopo il probabile sgambetto Mandragora provano a farne un altro ai granata, ma stavolta partono in posizione di svantaggio. Maggiore, fatto tutt’altro che trascurabile, è sempre stato un pallino di Vagnati, che nel 2018 provò a portarlo alla Spal. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, LA NAZIONE, FIORENTINA PRONTA A PROSEGUIRE CON TERRACCIANO TITOLARE NELLA PROSSIMA STAGIONE