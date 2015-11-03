Labaro Viola

Notizie Vagnati Fiorentina

Nazione: "Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini"

19 dicembre 2025 09:54

Cm.com riporta: "Il Torino cerca un difensore, Pongracic è il favorito per rafforzare la retroguardia"

16 agosto 2025 15:13

La Stampa annuncia: "Cataldi potrebbe non restare alla Lazio, piace al Torino di Baroni"

27 giugno 2025 13:35

Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"

07 gennaio 2025 00:16

Tuttosport: “Vagnati vuole Italiano al Torino. Incontro ok ma il mister ha preso tempo. Napoli e Bologna su di lui” 

21 maggio 2024 08:57

Tuttosport, Torino in pole per Maggiore: la Fiorentina proverà un altro sgambetto?

27 giugno 2022 09:05

Vagnati (Ds Torino): "Colpo Amrabat non andato a segno? Non era una priorità, siamo tanti a centrocampo"

03 settembre 2021 09:13

Tuttosport, Amrabat obiettivo numero uno del Torino. Nei prossimi giorni l'affondo decisivo

11 agosto 2021 09:05

Ds del Torino su Torreira: "Il mister ha stima di Rincon, il regista non è una priorità"

19 settembre 2020 18:15

Ds Torino: "Fiorentina? Nessuno ci ha chiamati per Belotti ma ci aspettiamo offerte"

15 giugno 2020 12:21

Il ds del Torino Vagnati allontana Belotti dalla Fiorentina: "Il gallo non è in vendita, resterà al Torino"

12 giugno 2020 19:27

Il ds della Spal Vagnati è stato cercato dalla Fiorentina ma andrà al Torino

01 maggio 2020 09:56

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