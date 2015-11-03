Notizie Vagnati Fiorentina

Nazione: "Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini"
19 dicembre 2025 09:54
Cm.com riporta: "Il Torino cerca un difensore, Pongracic è il favorito per rafforzare la retroguardia"
16 agosto 2025 15:13
La Stampa annuncia: "Cataldi potrebbe non restare alla Lazio, piace al Torino di Baroni"
27 giugno 2025 13:35
Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"
07 gennaio 2025 00:16
Tuttosport: “Vagnati vuole Italiano al Torino. Incontro ok ma il mister ha preso tempo. Napoli e Bologna su di lui”
21 maggio 2024 08:57
Tuttosport, Torino in pole per Maggiore: la Fiorentina proverà un altro sgambetto?
27 giugno 2022 09:05
Vagnati (Ds Torino): "Colpo Amrabat non andato a segno? Non era una priorità, siamo tanti a centrocampo"
03 settembre 2021 09:13
Tuttosport, Amrabat obiettivo numero uno del Torino. Nei prossimi giorni l'affondo decisivo
11 agosto 2021 09:05
Ds del Torino su Torreira: "Il mister ha stima di Rincon, il regista non è una priorità"
19 settembre 2020 18:15
Ds Torino: "Fiorentina? Nessuno ci ha chiamati per Belotti ma ci aspettiamo offerte"
15 giugno 2020 12:21
Il ds del Torino Vagnati allontana Belotti dalla Fiorentina: "Il gallo non è in vendita, resterà al Torino"
12 giugno 2020 19:27
Il ds della Spal Vagnati è stato cercato dalla Fiorentina ma andrà al Torino
01 maggio 2020 09:56
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