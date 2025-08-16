Cm.com riporta: "Il Torino cerca un difensore, Pongracic è il favorito per rafforzare la retroguardia"

Il difensore croato piace tantissimo al Torino e prossimamente potrebbe farsi sentire per cercare di prenderlo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Torino starebbe tornando sul mercato per dare a Baroni il rinforzo che cerca dopo l'infortunio occorso a Ismajli che starà fermo per un mese a causa di una lesione muscolare. Di conseguenza, il direttore Vagnati si sta muovendo per cercare un giocatore in grado di chiudere questo buco che si è creato ed il favorito sarebbe Marin Pongracic che, però, per la Fiorentina è fondamentale e difficilmente se ne priverà visto che ha giocato da titolare tutto il precampionato con Pioli che lo ritiene un punto fisso.