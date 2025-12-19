Nazione: “Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini”

Quelle insomma che la Fiorentina – di Vanoli o no – farà per allestire un gruppo che possa disegnarsi una classifica che vale la salvezza. C’è comunque un altro – pesantissimo – interrogativo sul quale la Fiorentina dovrà muoversi guardando e pensando al mercato che sta arrivando: ci sarà una nuova figura nello staff dirigenziale?

E, se sì, sarà un innesto ‘tecnico’ e quindi affiancabile al ds Goretti per poi mettersi (appunto) alla scrivania del mercato? I nomi di Giuntoli e di Sabatini possono in qualche modo rappresentare candidature possibili, così come quella di Vagnati che ha appena lasciato il Torino. Tutte e tre le soluzioni, comunque, hanno criticità da risolvere per poter eventualmente trasformarsi in qualcosa di concreto. Lo riporta La Nazione.