19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini”

Rassegna Stampa

Nazione: “Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini”

Redazione

19 Dicembre · 09:54

Aggiornamento: 19 Dicembre 2025 · 09:54

TAG:

FiorentinagiuntoliSabatiniTorinoVagnati

Condividi:

di

Ci sarà un nuovo arrivo in dirigenza?

Quelle insomma che la Fiorentina – di Vanoli o no – farà per allestire un gruppo che possa disegnarsi una classifica che vale la salvezza. C’è comunque un altro – pesantissimo – interrogativo sul quale la Fiorentina dovrà muoversi guardando e pensando al mercato che sta arrivando: ci sarà una nuova figura nello staff dirigenziale?

E, se sì, sarà un innesto ‘tecnico’ e quindi affiancabile al ds Goretti per poi mettersi (appunto) alla scrivania del mercato? I nomi di Giuntoli e di Sabatini possono in qualche modo rappresentare candidature possibili, così come quella di Vagnati che ha appena lasciato il Torino. Tutte e tre le soluzioni, comunque, hanno criticità da risolvere per poter eventualmente trasformarsi in qualcosa di concreto. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio