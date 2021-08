Tuttosport, Amrabat obiettivo numero uno del Torino. Nei prossimi giorni l’affondo decisivo

Sofyan Amrabat è il primo nome in cima alla lista dei rinforzi chiesti da Ivan Juric. Il centrocampista della Fiorentina è tornato ieri al lavoro in Italia dopo un’operazione per risolvere un problema di pubalgia e nei prossimi giorni è atteso un suo confronto con il tecnico Vincenzo Italiano. Da quell’incontro a quattr’occhi, il Torino capirà i margini di manovra e tenterà l’affondo decisivo per ottenere il giocatore in prestito. Lo scrive Tuttosport.

