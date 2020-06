“Belotti non è in vendita”. Il ds del Torino Vagnati ha dovuto recapitare questo messaggio a diversi direttori sportivi che negli ultimi giorni erano tornati a bussare alla sua porta per sondare il terreno e capire la fattibilità di un affare che non ha sbocchi secondo i dirigenti granata. Il Gallo è seguito da tempo da Fiorentina e Inter, ma anche il Monaco si è detto interessato. A riportarlo è Tuttosport.

TuttoMercatoWeb.com