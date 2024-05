Tuttosport: “Vagnati vuole Italiano al Torino. Incontro ok ma il mister ha preso tempo. Napoli e Bologna su di lui” 

Vagnati, si sa, ha anche incontrato Italiano, tra fine aprile e inizio maggio. E l’allenatore ha avuto belle parole per il Torino, mostrando anche le giuste motivazioni. Ma ha pure preso tempo, chiedendo di poter considerare tutto a 360 gradi solo dopo la fine della stagione. La storia è nota: Italiano è nel mirino del Napoli, con De Laurentiis che vorrebbe ripartire da Conte o da Gasperini, ma per cautelarsi è tornato a trattare anche il tecnico viola,come già un anno fa. Anche il Bologna (in Champions) è da tempo in azione su Italiano: che appare in pole per i rossoblù, se alla fine non andasse a Napoli (un’alternativa per gli emiliani è Palladino; e una variabile potrebbe essere Pioli, più che Sarri). Morale: tra un paio di settimane, dopo la finale di Conference (29 maggio) e il recupero Atalanta-Fiorentina (2 giugno), inizierà a svilupparsi anche l’effetto domino per quanto riguarda Italiano. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ SU GORETTI