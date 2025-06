La Stampa annuncia: “Cataldi potrebbe non restare alla Lazio, piace al Torino di Baroni”

Secondo quanto riportato dalla Stampa, l’ex centrocampista in prestito alla Fiorentina Danilo Cataldi potrebbe non restare alla Lazio dove è tornato senza il riscatto esercitato dai viola in questa stagione. Infatti, Cataldi è stato avvicinato recentemente al Torino che lo vorrebbe per sostituire Samuele Ricci destinato al Milan di Allegri come nuovo regista e con lui anche l’obiettivo viola Anjorin dell’Empoli è nella lista dei granata.

Il direttore sportivo Vagnati sta valutando il prestito di Cataldi dopo che l’anno scorso lo aveva già cercato per il centrocampo e il giocatore laziale piace molto anche al nuovo allenatore del Torino Marco Baroni.