Gazzetta dello Sport, Maggiore non rinnova e lascerà lo Spezia. Fiorentina in pole per l’acquisto

La Fiorentina è in pole per Giulio Maggiore. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano dello Spezia non ha accettato il rinnovo offerto dalla squadra ligure e lascerà la Liguria durante la prossima sessione di mercato. Folta la concorrenza per il centrocampista, ma i viola sembrano in vantaggio per acquistarlo. Dopo un anno dalla ‘separazione’, Maggiore tornerà da mister Italiano?