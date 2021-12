Repubblica, Benassi in uscita. Fiorentina su Maggiore, sarà il colpo per l’estate?

Oltre ad Amrabat in casa Fiorentina in uscita c’è anche Marco Benassi, e solo di fronte ad un’uscita la Fiorentina potrebbe pensare a un ingresso. Si potrebbe operare per il futuro, magari bloccando pedine in vista di giugno: attenzione in tal senso a Giulio Maggiore, capitano dello Spezia e pallino di Italiano. potrebbe essere un nome per l’estate. Lo scrive Repubblica.

