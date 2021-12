Repubblica, Amrabat, la Fiorentina dovrà “svenderlo”: non mancano le pretendenti

Quasi due anni fa Amrabat era stato il manifesto di una campagna acquisti invernale faraonica da parte della Fiorentina, fatta di quasi 80 milioni spesi e di tanti giocatori piazzati. Adesso a gennaio le strade sono pronte a dividersi e la vetrina della Coppa d’Africa, dove sarà impegnato con il Marocco, è un’occasione per far vedere a tutti che le qualità ci sono.

Amrabat piace al suo vecchio allenatore Juric e già in estate il Torino aveva provato a intavolare una trattativa stoppata sul nascere dalle richieste importanti della Fiorentina. Anche a Bergamo Gasperini non ha mai nascosto l’interesse. Occhio infine al terzo incomodo, il Napoli. Cagliari e Genoa potrebbero essere due piazze con bisogno di muscoli per la lotta salvezza e anche all’estero, soprattutto in Olanda, qualcosa potrebbe muoversi. Per la Fiorentina sarà difficile riprendere la cifra spesa in passato. Lo scrive Repubblica.

