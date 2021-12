Vlahovic ha inciso per il 59% sui punti della Fiorentina: il serbo insegue il primato da top player

Numeri da paura. Per gli avversari. Vlahovic e Lewandowski si danno battaglia a livello europeo per un primato da top player. L’attaccante della Fiorentina finora ha portato attraverso le sue reti in serie a 19 punti su 32 totali della formazione viola. Vlahovic ha inciso per il 59% sui punti della formazione viola, mentre Lewandowski in percentuale ha determinato per il 47%. Lo scrive il Corriere dello Sport.

