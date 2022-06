Salernitana su Maggiore: pareggiata l’offerta del Torino. Il centrocampista piace anche alla Fiorentina

La concorrenza per Giulio Maggiore si fa sempre più folta e agguerrita. Stando a quanto riportato da Il Mattino, la Salernitana ha pareggiato l’offerta del Torino per il centrocampista dello Spezia. A breve ci sarà un confronto tra Spezia e Cairo: resta da capire se il vantaggio accumulato dai granata in questi giorni possa effettivamente essere colmato. Sul centrocampista delle Aquile ci sarebbe anche la Fiorentina. Il calciatore piace, e non poco, a mister Italiano.