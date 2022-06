Tuttosport, Maggiore nel mirino della Fiorentina, servono 6 milioni. Concorrenza Torino e Bologna

Identikit che corrisponde a Giulio Maggiore, che non rinnoverà il proprio contratto con lo Spezia. L’accordo coi liguri non è stato trovato, così il centrocampista inizia seriamente a guardarsi intorno, anche perché il club di Platek non intende far sì che il giocatore da febbraio 2023 sia libero di accasarsi altrove a parametro zero.Lo Spezia vuole monetizzare un’eventuale cessione, per la quale potrebbero bastare 6 milioni di euro. Il Toro in questa corsa è presente, ma anche altre squadre sono attente. Su tutte Fiorentina e Bologna: sia Vincenzo Italiano che Sinisa Mihajlovic apprezza- no molto Maggiore, pronto a valutare la proposta migliore per il proprio futuro. Lo scrive Tuttosport.

