Gazzetta, Pinamonti e Grillitsch le priorità per la Fiorentina, Maggiore è l’alternativa per il centrocampo

Pinamonti per l’attacco, Grillitsch per il centrocampo e un difensore centrale per sostituire Milenkovic. Queste al momento sono le priorità del mercato della Fiorentina, entrato nella fase operativa dopo l’intesa con Italiano per un allungamento del contratto fino al 2024, estensibile al 2025, con un ritocco verso l’alto dell’ingaggio fissato a 1,5 milioni di euro più bonus per arrivare a 2.

Ora è il momento di muovere i primi passi concreti sul fronte trattative che prevedono di puntellare con un top player l’ossatura verticale della squadra che corre dalla difesa all’attacco. Accanto alle pedine fondamentali, poi, bisogna allestire una rete di giocatori di sostanza e affidabilità in linea con l’innalzamento dell’asticella. Obiettivo minimo, il consolidamento del club nelle prime posizioni in campionato.

Step successivo è puntare al ritorno in Champions, con la Conference League che assumerebbe così una doppia e fondamentale valenza: farsi le ossa in Europa garantendo visibilità e ritorno economico da botteghino e marketing. La mente L’affare in fase più avanzata riguarda la zona nevralgica del campo. Che con tutta probabilità rimarrà orfana di Lucas Torreira.

Così, la costruzione della manovra viola da 10 luglio nel ritiro di Moena, al netto di clamorose sorprese, dovrebbe essere affidata ai piedi educati ed esperti del centrocampista austriaco Florian Grillitsch in scadenza con l’Hoffenheim. Altro nome interessante per la mediana è quello di Giulio Maggiore, pupillo di Italiano, che non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto con lo Spezia in scadenza nel 2023. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

LE ULTIME DELLA TRATTATIVA CON GRILLITSCH